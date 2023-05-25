«10 / 10 = ألف بركة» مبادرة جديدة تطلقها كنائس القبة والعباسية

وتستهدف المبادرة التى حملت اسم "10 / 10 = ألف بركة" إعداد 1000 عبوة (كرتونة) على أن يقوم أبناء كنائس القطاع بتعبئة الكرتونة فى يوم كرنفالى يجهز له من الآن خدام وخادمات المراحل الثلاث، على أن يتضمن اليوم، ألعابًا ترفيهية وفقرات متنوعة.
وتحمل رؤية المبادرة، غرس عادات وقيم مسيحية مثل العطاء ودعم روح مساندة الآخرين والمساهمة فى تسديد احتياجاتهم، والعمل الجماعى وأن الإمكانات القليلة مع المشاركة تحقق ثمارًا كثيرة.
بناءً على ما سبق،جاء شعار المبادرة الآية "أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ" (يو 10: 10)، لإزكاء مفهوم الحياة الأفضل من خلال تعلم العطاء ومساعدة الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى من خلال تقديم بعض الدعم لإخوتنا، للوصول بهم إلى "حياة أفضل".
كان قطاع الكنائس ذاته، نظم العام الماضى مبادرة للأطفال بعنوان 5 × 5 = 25 (مستوحاة من إنجيل متى، أصحاح 25) حيث شارك أكثر من 3700 طفل فى أعمال الرحمة، وأقيمت الاحتفالية خلال يوم كرنفالى حضره الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، والعديد من الآباء الكهنة والخدام.
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