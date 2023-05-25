تطهير سوق المنيرة فى إمبابة من الإشغالات ومخالفات الباعة (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الساعات الماضية، حملات مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والذين يفترشون الطرقات ويعرقلون حركة سير حركة السيارات والمواطنين على حد سواء.





الحملات هذه المرة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات بـ سوق منطقة المنيرة الرئيس فى إمبابة بـ حى شمال الجيزة

يأتى هذا، فى ضوء تكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإزالة جميع التعديات والمخالفات والتندات والأسقف المخالفة، والحواجز الحديدية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

وشهدت الحملات متابعة ميدانية من المحاسب أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمشرف على حى شمال الجيزة، وبالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المعنية بـ "رخص المحلات والإشغالات والإعلانات والطب البيطرى والأسواق".