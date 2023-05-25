حكم الصلاة على النبى جهرا عقب صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الصلاة على النبى المصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة الجمعة جهرًا.

وقالت، على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت: "الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم واجتماع الناس على ذلك هو أمرٌ مشروعٌ على سبيل الاستحباب يَجمَعُ الناسَ على قربة من أجلِّ القربات، فإذا ما اجتمع فى ذلك مقاصد شرعية؛ من تنبيه الغافلين ورفع الحرج عنهم، وتعليم الشباب وتوجييهم: كان آكدَ مشروعية وأولى استحبابًا، ولا إثم فيه ولا بدعة".

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وأضافت: "وإنما البدعة فى التضييق على المسلمين فيما فَسَحَ اللهُ تعالى لهم ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم وجَرَتْ عليه أعرافُهم وعاداتُهم وعلماؤهم وعوامُّهم مِن أمر الذِّكر وقراءة القرآن والصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى كلِّ وقتٍ وحينٍ".

وتابعت الإفتاء: "ويراعى فى ذلك أن يكون رفع الصوت رفعًا متوسطًا، ليس فيه إزعاج، مع توافق الأصوات بطريقةٍ موزونةٍ، وهذا كله بمراعاة إجراءات جهات الاختصاص المنظِّمة لهذا الشأن".