طقس الخميس.. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وأشارت إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الادارية 33 21

أكتوبر 34 21

بنهـا 33 21

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

كاترين 31 13

الطور 37 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 34 26

الاسكندرية 28 18

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 36 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 21

المنيا 38 22

أسيوط 39 22

سوهاج 39 23

قنا 40 24

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 42 25