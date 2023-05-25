صحف القاهرة- صرف تعويضات أهالى النوبة.. نتائج اجتماع مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وبعنوان الحكومة تتابع إجراءات صرف تعويضات أهالى النوبة، ذكرت صحيفة الأخبار أن الحكومة تابعت خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إجراءات صرف تعويضات أهالى النوبة، واستعرضت تقرير المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالى النوبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذا جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبات من من المتضررين المستحقين للتعويض.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمتضررى النوبة لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يحصل على التعويض، إلى جانب تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما.

كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد، الموافق 9 يوليو المقبل موعدا لبدء تلقى محافظة أسوان لطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولى محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم.

وتحت عنوان تيسيرات لشركات الطيران تنشيطا للحركة السياحية ، ذكرت صحيفة الأهرام ، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات، شملت الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل «الجعل» حتى نهاية مارس 2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطا للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى فى مصر.

كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز دور المركز فى دعم صناعة القرار الحكومى، وتوفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات، واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، مع العمل على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، مع إبراز جهود الحكومة إعلاميا.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحيث تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط، ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها فى كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.

وتحت عنوان 80 % إعفاء من غرامات التأخير للوحدات والأراضى والفيلات، ذكرت صحيفة الأهرام أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء من 80% عند سداد غرامات التأخير فى حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى ــ تجارى ــ خدمى ــ استثمارى ــ صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لـ3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف.

وأوضح الجزار أن هذه التيسيرات تسرى فى: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدرت لها قرارات بالإلغاء، لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت فى حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

وتحت عنوان الخارجية: بيان إثيوبيا مضلل.. ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن السفير أحمد أبـو زيـد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اعتبر بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الاثنين الماضى تعقيبا على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة مضللا ومليئا بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بنى الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربى لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا.

وأعـرب السفير أبوزيد عن أسفه لما حواه من ادعـاءات غير حقيقية بأن الدول الثالث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التى سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ، بل والادعــاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

وأضاف: أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وما ترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السالم فى القارة، لا يتماشى مطلقا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.

وأوضح: أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقى لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دولة الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفندا ادعاء إثيوبيا بأنها راعـت شواغل مصر والـسـودان، مشيرا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جـدوى، ودون أى التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب مطالبا الجانب الإثيوبى بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ الاتفاقيات الاستعمارية للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقى بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطـراف الأخـرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعى الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبى.

التموين: توفير ذبائح سودانية طازجة بمجمعات النيل بسعر 295 جنيها للكيلو ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت توفير نحو 27 ذبيحة سـودانـيـة بـفـروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وأحداث توازن فى المعروض.

وكشف المهندس عــادل رشــدى الرئيس التنفيذى لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الكميات التى تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة. ونقلت الصحيفة عن رشدى قوله إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن فى المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدى أنه جار مضاعفة كميات اللحوم التى يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتى تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.