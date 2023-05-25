رئيس قناة السويس: الحركة الملاحية تعود لطبيعتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات صحفية لقناة "إكسترا نيوز"، بذلنا كل الجهود الممكنة لضمان سلامة الحركة الملاحية فى القناة، وهناك شبكة اتصالات بين مرشدى الهيئة للتعامل مع أى طارئ وسرعة اتخاذ القرار. وأوضح، أنه بدءا من الساعة التاسعة صباحا ستعود الحركة الملاحية فى القناة لطبيعتها. وكشف مصدر بقناة السويس لإكسترا نيوز، أن السفينة "شين هاى تونج" التى ترفع علم هونج كونج كانت قد جنحت عند الكيلو 159 ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقى للقناة.

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