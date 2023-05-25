القوى العاملة: حل جذرى لعودة مستحقات المعاشات التقاعدية للمصريين بالعراق

جدة - نرمين السيد - استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة لقاءاته مع مسؤولين عراقين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى المنعقد خلال هذه الأيام بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وذكر بيان عن الوزارة اليوم الخميس، أن الوزير حسن شحاتة التقى لليوم الثانى على التوالى مع نظيره العراقى أحمد الأسدى وزير العمل فى العراق، لوضع "حل جذرى" لمستحقات مصريين كانوا يعملوا فى دولة العراق، وهو ما يسمى بملف "المعاشات التقاعدية" التى يستحقها العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم فى القطاعين العام والخاص العراقى.

وجاء فى البيان أيضا أن اللقاءات التى استمرت على مدار اليومين، وحضرها بجانب وفد وزارة العمل العراقية، ممثلون عن هيئة الضمان الإجتماعى، ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة،جرى خلالها توقيع إتفاق مكتوب بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم.

وقال البيان إن الوزير شحاتة عرض على الوفد العراقى كل المشكلات والتحديات التى تتعلق بعودة تلك المستحقات لأصحابها، وكذلك الشكاوى الواردة من بعض المواطنين المستحقين لتلك الحقوق، ووجه بسرعة نشر بيان بأسماء مستحقين لم يستدل على بياناتهم، لحثهم جميعا على التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة للحصول على مستحقاتهم، وينشر الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة المصرية اليوم الخميس كشفا بهذه الأسماء على: https://www.manpower.gov.eg/، كما جرى الاتفاق على صرف المستحقات المالية للمتوفيين الذين كانوا يعملون فى القطاع الخاص، لورثتهم بعد الحصول على "إعلام الوراثة"، وشهادة الوفاة تقدم لبنك الرافدين فرع القاهرة ليتم الصرف للورثة الشرعيين،طبقا القانون العراقى.

وأوضح البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قدم لنظيره العراقى كشفا بأسماء مستحقين من القطاع الخاص لهم مستحقات عن فترات سابقة لم يتحصلوا عليها، وتعهد الوفد العراقى بالرجوع إلى قسم الرواتب التقاعدية لتدقيق أسباب وقف الصرف، وسرعة إعادة المستحقات لأصحابها.

وبشأن بطاقات"الماستر كارد" لتسهيل عمليات الصرف المستقبلية، أفاد ممثل "الضمان الاجتماعى العراقى" أنه بعد التوصل إلى تصفية المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين فرع القاهرة، سيتم إصدار بطاقات "الماستر كارد" لكل المستفيدين الذين امتثلوا واستوفوا أوراقهم أمام اللجنة المختصة لإستخراج الماستر كارد، وسيتم تسليمها فى بنك الرافدين فرع القاهرة.



وخلال اللقاءات التى إستمرت على مدار الـ48 ساعة الماضية، قدم وزير العمل العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا لاحتضانها أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربى، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات هذه الدورة، مثمنا التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية فى مختلف المجالات.

كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وحرصه على تعزيز العلاقات التى تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومنوها بأن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية،الخاصة "بالمعاشات التقاعدية".