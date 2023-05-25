الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تواصل ارتفاعها اليوم وغدا الجمعة وبعد غد السبت ثم تنخفض يوم الأحد، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والغربية وأمطار خفيفة على عدة مناطق.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

وأشارت إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، بينما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .