مباحثات مصرية- روسية فى التعاون القضائى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الدستورية، للنائب العام الروسى، والوفد المرافق له، بمقر المحكمة الدستورية العليا، وبحضور السفير الروسى لدى القاهرة جورجى بوريسينكو، ونواب رئيس المحكمة الدستورية.
وقال المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى، باسمها -فى تصريح، اليوم الخميس- إن اللقاء تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر فى المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق وحريات الأفراد فى المجال الجنائى فى كلا البلدين، ومجالات التعاون القضائى المشترك.
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