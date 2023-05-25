«المصرية للتعدين» تحصل على المركز الأول عالميا فى الحوكمة والتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - منح المهندس حازم حسن المدير التنفيذي لشركة "إيزرى" العالمية، درع التميز فى نظم المعلومات الجغرافية إلى اللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق رئيس مجلس الشركة المصرية للتعدين، للحصول على المركز الأول على مستوى العالم فى الحوكمة والتحول الرقمى فى المحاجر والملاحات.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. وتمتلك مصر أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم فى مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز. ويدخل الكوارتز فى صناعة المجوهرات والزجاج والساعات وأسطح المطابخ والسيراميك وأشباه الموصلات والإلكترونيات.

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