«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «أفيك» الصينية التعاون

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد الصينى ضحى يو مدير تطوير الأعمال، السيدة شى يو نائب مدير قسم التدريب المهنى، والسيد شو هواجينج مساعد مدير قسم التدريب المهنى.

ورحب الدكتور أحمد الحيوى، خلال الاجتماع، بالتعاون مع شركة «أفيك» الصينية من خلال الحلول التى تطرحها الشركة للتعليم الفنى والمهنى فى مختلف المجالات، من بينها التخطيط العام للتعليم الفنى، والدورات قصيرة المدى، تصميم الشهادات، إعداد البرامج التدريبية والتعليمية، تصميم المعامل والورش، بالإضافة إلى برامج تدريب المتدربين التى تشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس وإعداد المناهج ومواد التدريس.

وقال إن الاجتماع تطرق إلى البرامج الجديدة التى يمكن إضافتها للجامعة التكنولوجية «أحد مشروعات الصندوق»، فى مجالات الطاقة وتكنولوجيا البناء والنقل والصناعات الخفيفة، والتى يمكن من خلالها بدء تنفيذ الجامعة لبرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية لأهميته وارتباطه بمشروعات النقل التى تقوم بها الدولة لربط جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه تلقى خلال زيارة وفد الشركة الصينية دعوة لطلاب الجامعة التكنولوجية للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تنظمها «أفيك» فى دولة كينيا بمجالات الخراطة والقطع الرقمى.

يذكر أن صندوق تطوير التعليم أنشأ المجمعات التكنولوجية منذ عام 2010 لإعداد نموذج تعليمى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متقدمة على أعلى مستوى من الجودة وإمداد سوق العمل بعمالة ماهرة وفنيين ومتخصصين يتمتعون بمهارات فنية عالية تؤهلهم للحصول على فرص عمل بالمؤسسات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، والتى انضمت بقرار مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 لإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية.