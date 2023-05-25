الحوار الوطني.. الحرية المصري: القضية السكانية أمن قومي والخل يبدأ من الجهات العليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 مايو 2023 01:27 مساءً - أكد إبراهيم عبد الرازق، ممثل حزب الحرية المصري، أن قضية الزيادة السكانية متعلقة بالأمن القومي المصري، موضحا أن الإرادة لحل المشكلة تبدأ من الجهات العليا .

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني.

وقال: "يوجد انخفاض في الخدمات الفعلية بالوحدات الصحية؛ كما أن دور الإعلام يستلزم تقويته أكثر من ذلك، عبر تخصيص قنوات لسرد المشكلة وضمان حلها.

وطالب ممثل الحرية المصري، بضرورة أن يكون التركيز على توجيه الاعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن استخدامها أصبح على اوسع نطاق وتصل للجميع، مشيرا أن الزيادة السكانية من الأشياء التي يجب تتوجه الدولة لحلها سريعا.

وطالب بإنشاء مجتمعات جديدة بعيدة عن الدلتا، فضلا عن توطين الصناعات لتوفير الأيدي العاملة واستغلال الزيادة السكانية بشكل إيجابي.