مجمع مصانع كوارتز العين السخنة.. صرح مصرى جديد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد مجمع مصانع كوارتز العين السخنة، صرحا صناعيا عملاقا تابعا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تأسس بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق أنسب أسلوب لحوكمة نظام العمل بالمحاجر فى إطار السيطرة على موارد وثروات الدولة وتحقيق العائد المناسب.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن المجمع، الأول من نوعه فى المنطقة والعالم من حيث مكون العملية الإنتاجية، ويهدف لتعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية لتلبية احتياجات السوق، ويتكون من 5 مصانع، ويستخدم الطاقة النظيفة باستثناء الغلايات.

ويحوى المجمع محطة تحلية للمياه بقدرة 300م3 فى اليوم، ويوفر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وحصل على شهادات الأيزو «14001/ 2015» فى الحفاظ على البيئة، ويتبع أحدث النظم العلمية لاختبار ومراقبة الجودة.