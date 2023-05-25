ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن المجمع، الأول من نوعه فى المنطقة والعالم من حيث مكون العملية الإنتاجية، ويهدف لتعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية لتلبية احتياجات السوق، ويتكون من 5 مصانع، ويستخدم الطاقة النظيفة باستثناء الغلايات.
ويحوى المجمع محطة تحلية للمياه بقدرة 300م3 فى اليوم، ويوفر 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وحصل على شهادات الأيزو «14001/ 2015» فى الحفاظ على البيئة، ويتبع أحدث النظم العلمية لاختبار ومراقبة الجودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجمع مصانع كوارتز العين السخنة.. صرح مصرى جديد (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.