البابا تواضروس يصلى قداس عيد الصعود فى النمسا

جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الصعود المجيد فى كنيسة السيدة العذراء المنتصرة بفيينا - النمسا.



جدة - نرمين السيد - يرأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الصعود المجيد فى كنيسة السيدة العذراء المنتصرة بفيينا - النمسا. يشاركه الصلوات عدد من أحبار الكنيسة وكهنتها وبحضور الأقباط المقيمين فى فينا. ويواكب اليوم ذكرى صعود السيد المسيح للسماء.

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