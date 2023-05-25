عاجل.. السيسى: الدولة تتعهد بالقضاء على البيروقراطية لتطوير صناعة التعدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم. ودعا الرئيس لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى لدعم الاستثمار فى مجال إنتاج خام الكوارتز، موضحا أن الدولة تتعهد بالقضاء على البيروقراطية خلال رحلة تطوير صناعة التعدين. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. وتمتلك مصر أجود وأنقى أنواع الكوارتز على مستوى العالم فى مدينة مرسى علم، ولديها مصنع للتكسير والطحن، ومصنع آخر لإنتاج الكوارتز. ويدخل الكوارتز فى صناعة المجوهرات والزجاج والساعات وأسطح المطابخ والسيراميك وأشباه الموصلات والإلكترونيات.

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