سفارة الصين بالقاهرة تنظم حفل صداقة للإعلام بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ‎وأضاف ليتشيانغ فى الكلمة التى ألقاها بمناسبة الاحتفال بالصداقة بين الصين ومصر أن الذكرى 67 لإقامة العلاقات الثنائية ستحل فى نهاية هذا الشهر وتحمل أهمية خاصة لاسيما وأن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين وتقيم العلاقات الدبلوماسية معها.

‎وأضاف ليتشيانغ أن الرئيسين الصينى، شى جين بينج والمصرى عبد الفتاح السيسى عكفا على دفع العلاقات الثنائية قدما وبالفعل تم تحقيق طفرة فى شتى المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين بل والمنطقة والعالم، مؤكدا أنه بفضل الزعيمين سيتم تحقيق منجزات أكبر فى المستقبل.

‎وأشار إلى التعاون فى إطار مبادرة الحزام والطريق والتعاون فى العاصمة الإدارية الجديدة والتشغيل الرسمى للقطار الكهربائى فى مدينة العاشر من رمضان، فضلا عن التعاون فى منطقة العلمين.

‎ولفت إلى توفير المشاريع الصينية لفرص عمل ل30 ألف مصرى ممن يتمتعون بالكفاءات، مشيرا إلى رسالة رئيس الصين بعث رسالة تهنئة إلى مجلس جامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد القمة الـ32 لجامعة الدول العربية فى مدينة جدة بالسعودية.

‎وأشار شى إلى أن جامعة الدول العربية ملتزمة منذ فترة طويلة ببناء عالم عربى أقوى من خلال الوحدة، وبتعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى الشرق الأوسط، قائلا: "إنه سعيد برؤية الدول العربية تتخذ خطوات جديدة وتحقق إنجازات جديدة باستمرار على طريق الوحدة وتحسين الذات".

وأكد عبدالمعطى أبو زيد مستشار الإعلام الخارجى فى الهيئة العامة الاستعلامات إن العلاقات بين مصر وجمهورية الصين الشعبية عميقة الجذور، متعددة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية وهى علاقات قوية ومتميزة، وتدعمت هذه العلاقات بفضل جهد وإرادة الزعيمين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس شى جين بينج، فقد التقى الزعيمان فى نحو 8 لقاءات قمة خلال السنوات الماضية فى الصين ومصر وخلال قمم دولية أخرى، وفى الوقت نفسه، فإن العلاقات الإعلامية بين البلدين تتميز بمميزات عديدة، فالإعلام هو أداة مهمة لدعم العلاقات فى كل المجالات، والإعلام هو أداة نقل الثقافات والفنون والتقريب والتواصل بين الشعبين فى مصر والصين.

وعبر عن سعادته البالغة بتواجده ممثلا للهيئة العامة للاستعلامات، ونقل تحيات ضياء رشوان رئيس الهيئة، وقال: "فكما تعلمون أنه المنسق العام للحوار الوطنى، وكلفنى أن أعبر لكم عن عميق تقديره وأمنياته بالتوفيق".

وأضاف: "من منطلق عملى كمسؤول عن الإعلام الخارجى بالهيئة العامة للاستعلامات، فإننى أؤكد لكم أن الإعلام فى كل من البلدين يقوم بدور إيجابى كبير، فصورة الصين فى الإعلام المصرى، ولدى الرأى العام المصرى هى صورة إيجابية رائعة فى كل المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والسياسية وغيرها، فالصين دولة صديقة، وشعب ودود وقوة كبرى من أجل السلام والخير والتعاون لكل الإنسانية".

وأضاف إن ما ينشره الإعلام فى الصين عن مصر يعبر عن حقيقتها ومواقفها وسياستها ودورها الحيوى البناء من أجل التنمية لشعبها والاستقرار للمنطقة وللقارة الإفريقية والعالم، وهى منارة ثقافية كبرى ذات مكانة عالمية مرموقة وتاريخ عريق.

وأوضح أن هذه الصورة الإيجابية المتبادلة هى نتيجة تواصل جيد بين وسائل الإعلام فى البلدين، ونتيجة وعى لدى الصحفيين والإعلاميين فى كل من القاهرة وبكين بأهمية العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما قيم العدل والسلام والسعى من أجل الخير والاستقرار والنمو والتقدم لكل الشعوب.

وأشار إلى أنه من جانب الهيئة العامة للاستعلامات فإن لنا علاقات إعلامية واسعة مع الإعلام الصينى، ولدينا اتفاقات فلدينا اتفاقية تعاون مع مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصينى تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية للرئيس شى جين بينج إلى مصر عام 2016.