وزير الخارجية يؤكد أهمية الدور العربى فى حل الأزمة السورية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أكد شكرى مجدداً أهمية الدور العربى فى حل تلك الأزمة الممتدة التى لا يزال يعانى منها الشعب السورى الشقيق، فضلاً عن امتداد آثارها فى المنطقة، مشيراً إلى الأهمية التى توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الخاص إلى سوريا من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.
ومن جانبه، فقد أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة، مجدداً تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية.
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