2.2 مليار جنيه إعانات من «صندوق الطوارئ» لـ 400 ألف عامل

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، برئاسة الوزير حسن شحاتة، إجمالى ما أنفقه لدعم العمال فى الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، حتى 31 مارس 2023.





وكشفت وزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، أن إجمالى من أنفقه الصندوق بلغ 2 مليار و188 مليونا و800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفا و743 عاملا يعملون فى 3969 منشأة.

وأوضحت أن الصندوق صرف خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن 10 ملايين و548 ألف جنيه إعانات استفاد منها 4 ألاف و347 عاملا، يعملون فى 3 منشآت، فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية، وفى إطار دوره أيضا فى رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى ترأسه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والمنعقد فى ديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله، بحضور أعضاء المجلس من ممثلى الوزارة، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،والنقابات العمالية..

وذكرت الوزارة، أن وزير القوى العاملة أكد أهمية دور الصندوق الذى تعاظم خلال الفترات السابقة من مساندة وإعانة المنشآت على الوفاء بأجور ومرتبات عمالها، والذى ساعد فى الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج، وعلى العمال وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات.

وأشار الوزير إلى أن الصندوق مستعد فى كل الأوقات لمساعدة أى شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقا لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق، وتضمنت بنود جدول أعمال الإجتماع، مجموعة البنود الخاصة بصرف إعانات لعمال فى عدد من الشركات..

وحضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية،و إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدى عبد الغنى ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى.