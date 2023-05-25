وزير الصحة: مستعدون لإنشاء معهد قومى للأبحاث العصبية

جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، خلال مشاركته فى المؤتمر العلمى السنوى للصرع فى نسخته الثانية، الذى ينظمه قسمى المخ والأعصاب بجامعتى عين شمس والقاهرة، بهدف تبادل النقاشات والرؤى المتطورة، والإعلان عن الأدلة الاسترشادية لعلاج وتشخيص مرض الصرع، وذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من الخبراء وشباب الأطباء بتخصص المخ والأعصاب.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أكد على أهمية هذا المؤتمر، حيث يعد منصة هامة لتبادل الخبرات والنقاشات حول أحدث ما توصل إليه العلم حول الأمراض العصبية، مؤكدا على أهمية التشخيص المبكر فى أمراض الصرع، موضحا أن خطر الإصابة لا يفرق بين مرحلة عمرية أو جنسية للمريض، كما أضاف أن نسبة الشفاء من هذا المرضى باتت مرتفعة، حيث بلغت 70% وذلك فى ظل وجود بروتوكولات علاجية متطورة.
وأضاف أن مرض الصرع يعتبر من الاعتلالات أو الاضطرابات العصبية المزمنة، ويعد ثانى مرض شائعا على مستوى العالم، مشيرا الى أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لاستدامة المنظومة الصحية لعلاج مرضى الأمراض العصبية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية وشركاء النجاح لإنشاء معهد قومى للأمراض العصبية، كما أكد وزير الصحة ان الوزارة تبحث إنشاء مركز للعلوم البحثية العصبية، بهدف تعزيز دور الأبحاث العلمية بهذا الملف، والاستفادة من خبرات الدول الناجحة بهذا المجال.
وتابع أن الوزير اوضح خلال كلمته أهمية نشر التوعية والتثقيف الصحى بأعراض ومخاطر والوقاية من مرض الصرع، مؤكدا أن التوعية لها دورا هاما فى نجاح فرص التعايش الصحى والآمن للمصابين، فضلا عن دورها فى مناهضة التمييز والوصم الذى قد يتعرض له المتعايشيين، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، حريصة على تذليل أى عقبات أو تحديات فضلا عن توفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة لضمان استدامة المنظومة الصحية، وتوفير كافة الرعاية الصحية الشاملة للمتعايشين.
وعلى هامش المؤتمر، تسلم الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور محمود المتينى درع المؤتمر، نظرا لإسهاماتهم وجهودهم فى تطوير هذا الملف الهام بشكل خاص المنظومة الصحية بشكل عام.
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