إطلاق المبادرة المصرية لتمكين الطفل المصرى بحضور وزير التعليم ومحافظ الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور رضا حجازى، أن هذه المبادرة تأتى للتعظيم من الجهود المتميزة لوزارة التربية والتعليم والتى قامت بها من أجل التصدى لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدنى؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين الإجتماعيين فى مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية، وإتاحة الفرص أمام الطفل المصرى لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار من خلال برامج "كلنا صناع التغيير الإجتماعى" التى تهدف لغرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والعمل الجماعى والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

وأشار الوزير إلى الدور المحورى للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا الدور تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى التعاون المثمر والبناء مع المجلس؛ من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقى فى إعداد البرامج التى من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعى المجتمع بحقوقهم فى ضوء سياسة بناء الإنسان المصرى التى تنتهجها الدولة المصرية.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الاستثمار فى الأطفال هو استثمار فى المستقبل إذ أنهم يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، وتعمل الوزارة دائما على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية فى أبنائنا؛ كما تقوم بتطوير نظام التعليم قبل الجامعى لتقديم نموذج رائد فى المنطقة وتوفير فرص عادلة لجميع الأطفال للحصول على تعليم عالى الجودة.

وأكد الوزير أن منظمات المجتمع المدنى تعد شريكا مهما فى المساهمة مع الحكومة المصرية فى دعم المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المنشودة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاهتمام الكبير الذى توليه العديد من مؤسسات الدولة بالأطفال والنشء وذلك باعتبارهم نواة المستقبل حيث تعد مصر من أوائل الدول التى تحرص على دعم حقوق الطفل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التعليمية والصحية للعمل على حماية الأطفال ورعايتهم .

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية لإتاحة الفرص أمام الطفل المصرى لتنمية المهارات الحياتية والتى شهدت تنفيذ عدد من ورش العمل فى الفترة من 2023/5/21 وحتى 2023/5/26.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للأمومة والطفولة بما يهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للطفل وتنمية مهارتهم ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أهمية تحقيق الإستدامة للمبادرة، لضمان استهداف أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة .

وأكد على دور مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى تكثيف الأنشطة الطلابية الهادفة داخل المدارس وخاصة خلال فترة الصيف؛ لاستغلال أوقات الفراغ للطلاب والعمل على تنمية قدراتهم الذهنية والبدنية .

ومن جهتها، قالت الدكتورة نيفين عثمان: "إن المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصرى بدأت بـ 4 محافظات وتهدف إلى بناء شخصيات قوية للأطفال"، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصرى تأتى فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومن خلال المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال ( دوى )، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وثمنت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، التعاون المثمر والمستمر بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم، موجهة الشكر للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم لجهوده الحثيثة ودعمه الدائم لقضايا الأطفال فى مصر.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أنه بدأ تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمة يونيسف مصر، بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية، ؛ لتقديم منظومة متكاملة لتغيير السلوكيات واكتساب المهارات الحياتية وتنمية القيم وبناء شخصيات قوية ومثابرة فى مواجهة الظواهر الاجتماعية الخطيرة والتى تهدد أمن وسلامة الطفل المصرى، فضلا عن بناء نسق قيمى مجتمعى يسوده المودة والإحترام والتسامح وقبول الآخر للتصدى لمظاهر العنف والتنمر والتحرش والإيذاء البدنى والمعنوى، مشيرة إلى أن عدد الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة تصل إلى حوالى 25 مليون تلميذ.

وقالت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: "سيتم تنفيذ أنشطة هذا البرنامج كمرحلة تجريبية فى أربعة محافظات، وهم ( سوهـاج – الجيزة – الأسكندريـــــــــة - شمال سيناء)، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية لإخصائى الأنشطة اللاصفية والإخصائيين الاجتماعيين بالتربية والتعليم، فضلا عن تنفيذ معسكرات للأطفال للشريحة العمرية من (9-12) و من (13-15) فى المحافظات الأربعة المستهدفة، بالإضافة إلى عقد لقاءات لأولياء الأمور، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج " الأطفال صناع التغيير الاجتماعى" والذى ينطوى على مفهوم أن المواطن لديه حقوق وعليه واجبات، مشيرة إلى أنه جار توثيق التجربة لتقييمها وعرض نتائجها فى ورشة عمل خلال شهر يونيو المقبل.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير ومحافظ الجيزة والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة عدد من الأنشطة التفاعلية التى يشارك فيها الطلاب، وورشة صناعة التغيير الاجتماعى، والتعلم الرقمى، ودوائر الحكى، بالإضافة إلى لقاء الأجيال.

وبدأت الزيارة بتفقد المسرح التفاعلى والذى يتناقش الطلاب من خلاله حول ظاهرة التنمر بين الأطفال والكبار، والتعريف بقانون التنمر رقم (189) لسنة 2020 والذى ينص على مجموعة من العقوبات على من يمارس التنمر كبيرا أو صغيرا، حيث أشاد الوزير بالأداء المسرحى للطلاب وناقشهم حول مدى الاستفادة من برنامج "تنمية القيم وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال"، وخاصة اكتساب الأطفال السلوكيات الإيجابية للتصدى لظاهرة التنمر والتعرف على آثارها السلبية، والبحث عن حلول لمواجهتها، وتقديم المساعدة لزملائهم ممن يتعرضون للتنمر، فضلا عن دور المدرسة والأسرة فى التوعية حول هذه الظاهرة والتعامل معها.

كما تم تفقد مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتى تتضمن ألعاب تهدف إلى غرس مجموعة من المبادئ والقيم مثل التسامح وقبول الآخر والاحترام والمثابرة للأطفال من سن 9 ل 12 سنة من خلال مجموعة من الألعاب الابتكارية، وفى هذا الصدد ناقش الوزير الطلاب حول الاستفادة من هذه الألعاب فى اكتساب هذه القيم.

كذلك تضمنت الزيارة تفقد مبادرة تمكين الفتيات "دوى" والتى يتم تنفيذ أنشطتها تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، حيث تم تفقد نشاط دوائر الحكى التى تعمل على التعرف بشكل ابتكارى على القضايا التى من الممكن أن يعانى منها الأطفال خاصة التنمر والحصول على حلول مبتكرة من خلال مناقشة الطلاب حولها، ومن خلال لقاء الأجيال حيث يتبادل الأمهات والأباء والأطفال الأدوار ليعبروا عن آرائهم تجاه القضايا المطروحة والعمل على تقارب وجهات النظر بين الآباء والأبناء فى إطار مفهوم التربية الإيجابية.

وفى هذا الإطار، تحدث الوزير مع الطالبات وأولياء الأمور حول العائد من المبادرة، والتعرف على المشكلات وجذورها والتفكير النقدى، ومعرفة السبب والنتيجة لكل مشكلة لحلها، بالإضافة إلى دور المسرح التفاعلى فى تعزيز مفهوم التربية الإيجابية، مؤكدا أن الوزارة تعقد العديد من الندوات وورش تدريبية وعروض مسرحية تفاعلية لمواجهة ظاهرة التنمر.

كما تم تفقد نشاط التعلم الرقمى والذى يتم تعليم الطلاب من خلاله الدخول الآمن على الانترنت والتعرف على ظاهرة التنمر الإلكترونى ويتيح لهم الحصول على دورة تدريبية فى الرقمنة من خلال مبادرة "دوى" على الإنترنت أو من خلال تطبيق "دوى" على الهواتف المحمولة، ويحصل الطالب من خلال هذا النشاط على شهادة التحول الرقمى.

وخلال الزيارة تم توزيع هدايا على الطلاب لتشجيعهم وحثهم على الاستمرار فى تنمية مواهبهم.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومن جانب الوزارة الدكتورة إیمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والدكتور عمرو الدسوقى، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية، وعدد من قيادات التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدنى.