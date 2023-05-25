معلومات الوزراء يتناول افتتاح أول مجمع مصرى لإنتاج الكوارتز (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الانفوجرافات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، لأول مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية 438 ألف متر مربع من المعدن، تعظيمًا للاستفادة من حجم احتياطى مصر من خام الكوارتز، الذى يصل إلى نحو 3.5 ملايين طن بنسبة نقاوة تصل إلى 99%، وهو ما يجعل مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة فى تلك الصناعة.





وذكرت الإنفوجرافات، أن إنشاء المجمع فى العين السخنة استغرق نحو عام ونصف، ويضم 5 مصانع، وهى: مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة الكوارتز فى منطقة "مروة السويقات" بمرسى علم، والذى يقع على مساحة 250 ألف م2 وتصل طاقته الإنتاجية إلى 140 ألف طن سنويًّا، بالإضافة إلى 4 مصانع بمنطقة العين السخنة تقع على مساحة 300 ألف م2، من بينها: مصنع التكسير الذى يبلغ طاقته الإنتاجية حوالى 140 ألف طن سنويًّا، ومصنعى طحن خام الكوارتز بطاقة تبلغ 140 ألف طن سنويًّا، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية من المجمع الصناعى نحو 438 ألف م2 من ألواح الكوارتز سنويًّا، ويوفر المشروع نحو 2900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للعاملين المصريين.

ولفتت الإنفوجرافات، إلى أهمية الكوارتز باعتباره عنصرًا أساسيًّا فى العديد من الصناعات العالمية المهمة، وبالأخص المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، حيث يعد عنصرًا فى صناعات الرقائق الإلكترونية التى تدخل فى مختلف الصناعات، مثل: الأجهزة الإلكترونية والسيارات وغيرها من الصناعات التكنولوجية الأخرى، كما يعد الكوارتز عنصرًا أساسيًّا فى صناعة الخلايا الشمسية التى تعد واحدة من أهم الصناعات فى الوقت الحالى بسبب الاتجاه العالمى للاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة والتخلى عن الطاقة التقليدية.



يذكر أن ذلك المشروع يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية التى تمتلكها، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من تلك الثروات وتعزيز مساهمتها فى الاقتصاد المصرى، بجانب أهميتها فى خدمة الصناعة الوطنية وتوفر احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى توجيه جزء مهم من تلك المنتجات للتصدير خارجيًّا، الأمر الذى يساهم فى توفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبى.