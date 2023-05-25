وزير العدل يبحث مع النائب العام الروسى سبل التعاون القضائى

جدة - نرمين السيد - بحث المستشار عمر مروان وزير العدل، مع النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية إيجور كراسنوف، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والنيابة العامة الروسية فى مجال التقنية والتعاون القضائى والتدريب، وتبادل الخبرات فى مجال التقاضى الإلكترونى.





جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل للنائب العام الروسى والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بحضور السفير الروسى لدى القاهرة جورجى بوريسينكو وقيادات الوزارة، حيث أشاد المستشار مروان بالعلاقات التاريخية المصرية – الروسية. من جانبه، أعرب النائب العام الروسى عن سعادته بالحضور إلى مصر، مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين فى مجال تنفيذ الاتفاقيات بالمجال القضائى، وأبدى تقديره للتطوير الذى لحق بمنظومة العدالة فى مصر خاصة مشروعات التحول الرقمى.

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