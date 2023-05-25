جدة - نرمين السيد - حقق أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة، إنجازا رياضيا جديدا خلال مشاركتهم فى البطولة الإفريقية للمصارعة، التى أقيمت مؤخرا بدولة تونس، بحصد عدد 32 ميدالية متنوعة، بواقع عدد 19 ميدالية ذهبية و9 فضية و4 برونزية، وذلك بمشاركة 27 طالبا ولاعبا ولاعبة يمثلون نصف قوام بعثة المنتخب المصرى بالبطولة.





وكانت من أبرز النتائج حصول اللاعبة سمر عامر إبراهيم حمزة، المصنفة الأولى عالميا على الميدالية الذهبية

فى وزن 76 كجم واللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو)، الذى حقق الميدالية الذهبية فى وزن (67) كجم، واللاعب هيثم محمود أحمد فهمى الحاصل على الميدالية الذهبية فى وزن (60) كجم. يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة التعليمية والتدريبية داخل المؤسسات الرياضية العسكرية، بما يسهم فى تحقيق أبنائها الألقاب المتميزة، وحصد المراكز المتقدمة بمختلف الألعاب من خلال المشاركات بالبطولات الدولية والقارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الإفريقية للمصارعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.