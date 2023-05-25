عاجل- رشا راغب تستقبل والد لاعب المصارعة «بغدودة» (صور)

جدة - نرمين السيد - إستقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، فؤاد بغدودة، والد لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، وذلك بمقر الأكاديمية.





وناقشت "راغب" معه تفاصيل برنامج الرعاية المُقدم للبطل المصرى وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة. وأبدى "فؤاد" مدى سعادته وإمتنانه لرئيس الجمهورية، وتقديره للرعاية المُقدمة إلى نجله.

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