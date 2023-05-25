اتحاد الصناعات: عدم ربط مخرجات التعليم الفني بمتطلبات الصناعة أزمة كبيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 مايو 2023 06:30 مساءً - قال محمد عبدالسلام نائب رئيس لجنة التعليم الفني باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي في مصر يعاني منذ فترات طويلة بأزمات كثيرة أبرزها عدم ربط مخرجات التعليم الفني بمتطلبات الصناعة.

وأضاف محمد عبدالسلام، خلال جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني، لدينا مشكلة أساسية أخرى وهي أن البنية التحيتة للمدارس الفنية الحكومية غير مؤهلة لمواكبة تطور الصناعة.

وتابع نائب رئيس لجنة التعليم الفني باتحاد الصناعات، لدينا أزمة بضرورة تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني في مصر، لذا نحتاج لإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من التعليم الفني وهي المدارس التكنولوجية.

وأضاف: نحن بصدد تطوير 75 مدرسة وفقا لدراسة احتياجات سوق العمل بعمالة مدربة في تخصص بعينه، ترعى كل الأبعاد التي افتقدناها منذ سنوات وهي الاهتمام الثقافي والتربوي والرياضي داخل المدارس.