أوقاف شمال سيناء تنظم ندوة تثقيفية وتوعوية لحجاج شمال سيناء بالعريش.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 مايو 2023 06:30 مساءً -

نظمت مديرية الأوقاف بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة بشمال سيناء اليوم ، الخميس ، ندوة تثقيفية وتوعوية لحجاج بيت الله الحرام ، بقاعة مؤتمرات المدينة الشبابية الدولية بالعريش.

تناولت الندوة شعائر أداء فريضة الحج وتحدث فضيلة الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية اوقاف شمال سيناء عن أهم أهم الأمور التي يجب مراعاتها اثناء تأدية فريضة الحج والمحرمات التي يجب أن يتجنبها الحاج لعدم الوقوع بها .

وأكد الدكتور حاسم حمدي وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء أهم الامور الصحية والعادات السليمه التي يجب انا يتخذها الحاج أثناء رحلته منذ الإنطلاق وحتي ختام شعائر الحج بالديار الحجازية المقدسة.

ووجه حمدي حجاج شمال سيناء إلى كيفيه التفادي من أشعة الشمس ، لافتاً إلى أن التعرض لاشعة الشمس المباشره تكمن خطورتها في فقدان نسبة السوائل بالدم وكذلك المساعده علي عملية التبخير والعطش الشديد.

واشار وكيل الصحة الي أن مديرية الصحة بشمال سيناء ارسلت بعثة طبية خاصة لمتابعة حجاج شمال سيناء وقام بإعلان الهواتف المحمولة الخاصة بالبعثة للحجاج لسرعة التواصل

واكد اللواء وائل طاهر نائب مدير امن شمال سيناء أن بعثة وزارة الداخلية مقسمة إلى مجموعات تبدأ من استقبال الحجاج بالمطار وحتي التسكين بالفنادق الخاصه بهم.