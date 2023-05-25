حياة كريمة.. الكشف على 3292 حالة بقوافل طبية بكفر الزيات وزفتى

كما نظمت جامعة طنطا - وفقا لبيان اليوم الخميس - قافلتين شاملتين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إلى قرية عزبة مشرف بمركز زفتى وقرية النحارية بكفر الزيات، بحضور الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة العنف ضد المرأة.
وشهدت القوافل الكشف الطبى لعدد 3292 مريضا من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 237 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.
كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 245 مواطنا، وزراعة 150 شجرة مثمرة بكل قرية، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، بالإضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها فى المرحلة الحالية.
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