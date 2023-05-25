السيدة انتصار السيسى من الهلال الأحمر المصرى: لمست الإنسانية فى أعظم صورها

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":"سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى والاستماع لشرح توضيحى شامل للدور الإنسانى والوطنى الفريد لهذه الجمعية التى تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير". وأكدت أنها لمست "الإنسانية فى أعظم صورها"، بجهود متطوعين مخلصين، إننى أحيى القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين".

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