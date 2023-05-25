أم نغم.. سيدة مصرية تعمل سائقة توك توك لتجهيز بناتها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ظروف صعبة أجبرت "أم نغم" أو "أم البنات" كما تحب أن تنادى، على الخروج للعمل فى واحدة من المهن الشاقة، خصوصًا بعد انفصالها عن زوجها، لتجد نفسها فى مواجهة الحياة بمفردها، ومسؤولة عن أسرتها دون دخل يكفى متطلباتهم.





كسرت "أم نغم" العادات والتقاليد، وتحملت المشقة وعملت على توك توك لتوفير مصاريف ابنتيها وإيجار مسكنهن، فلم يعد لهما عائلًا غيرها، وأصبحت ضلعهما القوى لمواجهة صعوبات الحياة.

تبلغ السيدة 45 عامًا، وهى من ذوى الهمم، حيث أصيبت فى صغرها بمرض شلل الأطفال نتيجة حقنة خاطئة، وعملت فى مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حتى انفصلت عن زوجها قبل 4 سنوات، وبدأت العمل على التوك توك.

19 ساعة أشغال شاقة تقضيها أم البنات فى عملها، حيث تبدأ رحلة البحث عن لقمة العيش فى الثامنة صباحًا بعملها الحكومى، وتنتهى منه بعد الظهر، ومن ثم سواقة التوك توك، وتعود لمنزلها بعد منتصف الليل تبحث عن سرير تريح عليه جسدها الذى أنهكه التعب، وتستعد لشقى يوم جديد.

امتلكت "أم نغم" دراجة بخارية خاصة بذوى الهمم، وظلت تستقلها لسنوات أثناء ذهابها لعملها، حتى قررت بعد انفصالها استبدالها بتوك توك يدر دخلًا، وأصبح كل حياتها وشريك لحظاتها الحلوة والمرة.

من عملها على التوك توك زوجت السيدة ابنتها الصغرى، ومازالت تسعى لتوفير جهاز ابنتها الكبرى، ودفعتها المسؤوليات التى تتحملها من إيجار مسكن وجمعيات وجهاز لقضاء يومها فى العمل، تأكل وتشرب وأحيانًا تاخذ قسطًا من الراحة داخل مركبتها الصغيرة التى تعتبرها منزلها الثانى.

تلتزم "أم نغم" بدورها داخل موقف التكاتك مثل زملائها، ومع مرور الوقت أصبح لها زبائنها، ومع كل مشكلة تواجهها فى الشارع تجد ألف من يساعدها ويشجعها على استكمال رسالتها.

بإرادة وعزيمة تغلبت "أم البنات" على خوفها من خطورة المهنة، وبابتسامتها تتخطى المضايقات، وتكمل طريقها لتثبت أنها ست بـ "100 راجل".