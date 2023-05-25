وزير الخارجية: مصر تتعامل مع اللاجئين دون تمييز

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنَّ سامح شكرى وزير الخارجية التقى، اليوم الخميس، فى جنيف بالمفوض السامى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى.





وكشف متحدث الخارجية، أنَّ "شكرى" أعرب عن التقدير للمفوض السامى على التعاون القائم بين المفوضية ومصر، والذى نحتفل هذا العام ببلوغه 70 عامًا، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض "شكرى" سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز فى المعاملة بينهم وبين المواطنيين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خصوصًا فى قطاعى الصحة والتعليم.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الجانبين ناقشا سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية فى ضوء الأعباء الهائلة التى تتحملها الحكومة المصرية فى استضافة الأعداد الهائلة التى وصلت إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، خصوصًا فى ضوء تداعيات الأزمة الراهنة فى السودان، فضلًا عن ضرورة أنَّ تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية فى تقديم سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع فى السودان، وذلك فى ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقًا مع التزاماتها الدولية والإقليمية، حيث استقبلت حتى الآن 121 ألف مواطنًا من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.