بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس مراسم السيامة الأسقفية للأنبا مرقس بالقوصية

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شارك فى الصلاة والاحتفال، رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، وأعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ومطارنة مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.
شارك أيضا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الإيبارشيات، والكنائس، بالإضافة إلى شخصيات مختلفة من عدة كنائس مسيحية.
وخلال القداس الاحتفالى، أقيمت صلاة التختيرة، ومراسم تجليس الأنبا مرقس، على كرسى إيبارشية القوصية. تلا ذلك، كلمة العظة من الأب البطريرك.
وهنأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية بسيامة أسقفين جديدين فى هذا الشهر، بالإضافة إلى تأسيس إيبارشية جديدة، وهى إيبارشية القوصية.
وأشاد بطريرك الأقباط الكاثوليك بنيافة الأنبا مرقس، مرحبا به فى السينودس المقدس، الذى أصبح جزءا منه، داعيا الشعب إلى الصلاة من أجله، ومساعدته فى الخدمة.
وقدم الأنبا مرقس كلمة، شكر فيها جميع المشاركين فى سيامته الأسقفية، كما تحدث أيضا فى كلمته الروحية حول كيفية تمجيد الله فى كل شىء نفعله.
وفى الختام، قدم نيافة الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الشكر والتقدير باسم غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومطارنة السينودس البطريركى المقدس، لجميع من حرص على المشاركة، والحضور فى مراسم السيامة الأسقفية للأنبا مرقس، وفى مقدمتهم عصام سعد، محافظ أسيوط، والشخصيات المهمة المختلفة الأخرى.
يذكر أن الأنبا مرقس اتخذ شعارا أسقفيا هو "افعلوا كل شىء لمجد الله".
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