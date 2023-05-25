الدكتور حمدى سعد مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات الجامعية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بتعيين الدكتور حمدى سعد محمد الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات الجامعة، لمدة 3 سنوات.





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