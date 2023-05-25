غلق كلى لمحور 26 يوليو بالاتجاهين لتنفيذ أعمال المونوريل بمحطة وادى النيل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور 26 يوليو ما يستلزم إزالة كبارى المشاة. وقال بيان محافظة الجيزة، إن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى بمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور، لإزالة كوبرى المشاة الأول الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تحديدا أعلى نفق وادى النيل، نظرا لوقوف معدة من الحجم الكبير، ونش رفع عملاق، وذلك لمدة يوم واحد فقط، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/5/26 حتى الساعة 12 ظهرا. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية مع الشركات المنفذة لإزالة أى معوقات وسرعة الانتهاء من الأعمال.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتنفيذ تحويلة مرورية كالتالى:-

أولا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو:

1 - حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان، وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تدخل إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

2 - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولا إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

ثانيا: الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبری 15 مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر:-

1 - حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

2 - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة، بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.