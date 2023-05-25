راشفورد خارج تشكيل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 مايو 2023 10:26 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مانشستر يونايتد ضد تشيلسي التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في العاشرة من مساء الخميس على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات مؤجلات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.مان يونايتد ضد تشيلسي

وجاء تشكيل نادي مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بدون نجمه ماركوس راشفورد العائد من الإصابة والمتواجد على دكة البدلاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا – فيكتور ليندولف – رافاييل فاران – لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني – جادون سانشو – أنتوني مارسيال.

تشكيل مان يونايتد

فيما يأتي تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد كالتاتي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا – لويس هال – تشالوباه.

خط الوسط: إنزو فرنانديز – كونور كالاجير – تشوكويميك.

خط الهجوم: مودريك – كاي هافيرت – نوني مادويكي.

تشكيل تشيلسي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة في الموسم الحالي حصدها من 36 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات.الدوري الإنجليزي الممتاز

بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة في الموسم الحالي حصدها من 36 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة لحجز مقعد في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى حين يطمح تشيلسي في الفوز لحفظ ماء الوجه في موسم للنسيان ويحسن من ترتيبه العام في المسابقة المحلية.

ووفقاً لشبكة "اوبتا" للأرقام والإحصائيات الخاصة بكرة القدم العالمية إذا خسر تشيلسي الليلة، فسيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي بتحقيق أكبر قدر من الهزائم خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ16 هزيمة.

وسيكون الموسم المقبل هو العام الأول لفريق تشيلسى بدون المشاركة في أي بطولة أوروبية منذ موسم 2016-2017، ومن المقرر أن يتولى ماوريسيو بوتشيتينو مهمة تدريب تشيلسى عقب نهاية الموسم الجارى وفقًا لما كشفت عنه وسائل الإعلام الإنجليزية مطلع مايو الجارى.