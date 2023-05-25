التعليم: 561 ألف طالب أدوا الامتحانات العملية للدبلومات الفنية هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الفنية "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى"، الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى فى كافة التخصصات والبرامج للدور الأول للعام الدراسى "2022 - 2023" خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو 2023.





وفى بيان صحفى، الخميس، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى أجريت وفق عدد اللجان، وعدد الطلاب المستهدفين، كما هو مبين على النحو التالى: 1757 لجنة عقد بها امتحان العملى – المعامل، بإجمالى 558000 طالب وطالبة، و42 لجنة عقد بها امتحان التقييم النهائى لطلاب البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات، بإجمالى 3669 طالب وطالبة.

وفى هذا الصدد، اطمأن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على سير الامتحانات، حيث تفقد مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمى الثانوية الصناعية، يرافقه الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، والمهندس محمد أحمد عبد المقصود، مدير عام التعليم الصناعى، وكان بالمدرسة (453) طالب جدارات فى (11) مهنة، (54) طالب تعليم مزدوج فى (3) مهن، ودار نقاش بين الوزير والطلاب، وتعرف على المهارات الفنية للطلاب.

كما صرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، بأن الامتحانات جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، كما تم توفير كافة السبل التى حققت الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى.

وخلال فترة الامتحانات، زار الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية)، لجنة مدرسة الشهيد احمد محمد أحمد البرهيمى الصناعية بنين (شبين الكوم الصناعية بنين سابقا)، لجنة مدرسة شبين الكوم الصناعية بنات، لجنة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة؛ للاطمئنان على توافر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لأداء الاختبار العملى فى وجود ممثلى سوق العمل الذين أشادوا بالمستوى الفنى الذى أظهره الطلاب أثناء التقييم المهارى، وكذلك ملفات الإنجاز الخاصة بالطلاب والتى تحتوى أدلة أداء الطلاب للمهارات المختلفة أثناء الأعوام الدراسية، والتأكيد على المستوى المتميز لدى الطلاب.

كما تابع هاشم على جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، لجنتى (شبرا الثانوية الفندقية، وشبرا الميكانيكية (صناعى) بمحافظة القاهرة، ولجان مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية، ومدرسة إمبابة الثانوية التجارية، ومدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بمحافظة الجيزة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات داخل تلك اللجان بشكل منتظم وعدم وجود أى مشاكل أو مخالفات.

ومن جهته، كان المهندس محمد عبد اللطيف حسب النبى، رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، يتواصل يوميا مع غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع المديريات عبر شاشة الفيديو كونفرنس للتأكد من حسن سير الامتحانات خلال تلك الفترة.

وقامت بعض لجان المتابعة التابعة للجان الإدارة بمختلف النوعيات، بمتابعة عدد (107) لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، والاطمئنان على انضباط الامتحانات.

وتنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بدءا من السبت المقبل وحتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023، واستكمل بعدها الامتحانات العملية والمعملية من الجمعة 9 يونيو وحتى الجمعة 16 من نفس الشهر.