السفير حمدى سند لوزا يلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الجهود الرامية لدفع الحل السياسى فى ليبيا، والتطورات المتعلقة بالمساعى الحثيثة التى يبذلها المجلس الرئاسى الليبى فى مسار المصالحة الوطنية الشاملة، بما يخدم جهود تحقيق الاستقرار فى ليبيا.

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