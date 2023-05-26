وزيرة الهجرة: دعوة المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر على رأس أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عادل بولس رجل الأعمال المصرى فى كندا ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، وعضو المجلس التأسيسى للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمناقشة عدد من أفكار جذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود الوزارة لإدماج المستثمرين المصريين ورجال الأعمال المصريين بالخارج فى ملفات الاستثمار والتنمية، ضمن خطة عمل الحكومة.





من جانبها، قالت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، إن دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر، تأتى ضمن استراتيجية عمل وزارة الهجرة ومن أهم أولويات عملها، مشيرة إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية، مؤكدة حرصها على الترويج للفرص الاستثمارية التى تتمتع بها الدولة المصرية، فى مختلف لقاءاتها الأسبوعية بالجاليات المصرية فى مختلف دول العالم عبر "الفيديوكونفرانس" وخلال جولاتها الخارجية التى قامت بها للقاء الجاليات المصرية ومن ضمنهم المستثمرين.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من إنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار فى وطنهم، حيث تستهدف عددًا من المجالات التى يرغب المصريون بالخارج فى الاستثمار فيها، ويديرها المصريون بالخارج لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، ويكون دور الحكومة بها هو تذليل أى عقبات تواجهها، مضيفة أنه سيكون ضمن هذه الشركة صندوق استثمارى يستهدف إتاحة فرصة لمشاركة صغار المستثمرين بالخارج فى المشروعات القومية، بما يتيح الفرصة أمام كافة شرائح المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر.

من جانبه، أعرب عادل بولس عن سعادته بلقاء الوزيرة مثمنًا جهودها المبذولة فى توفير المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج وخصوصا مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، وأيضًا فكرة إنشاء شركة مخصصة لاستثمار المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنها تلقى قبولا لدى المصريين بالخارج وأنهم ينتظرون الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بها.

وأكد عادل بولس أنَّ مصر بها العديد من المميزات الكبيرة لنجاح العاملين فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الاستثمارية، مستعرضًا عددًا من الأفكار الاستثمارية فى مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات المكملة لها، بالإضافة إلى طرح فكرة مشاركة مصر فى المعرض السياحى العالمى الذى يقام فى كندا سنويًا لعرض المقومات السياحية التى تحظى بها مصر، كونها سوقا سياحيا جيدا للكنديين وبشكل خاص كبار السن فى فصل الشتاء.

وفى ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندى أن قطاعى الزراعة والسياحة يحظا باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تلقى رواجا فى العديد من الأسواق الخارجية.

ووجَّهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارتى "الزراعة واستصلاح الأراضى والسياحة والآثار" للنظر ومناقشة مختلف الأفكار والمشروعات التى تم طرحها والتى يسعى "بولس" للاستثمار فيها بمصر، حيث قدم عددًا من المقترحات الجديدة والتى تستحق الدراسة، فى المجال الزراعى، وكذلك بحث إمكانية مشاركة مصر بالمعرض السياحى الدولى فى كندا فى نوفمبر المقبل، للترويج للسياحة المصرية.