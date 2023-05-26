الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تواصل ارتفاعها اليوم الجمعة وغدا السبت ثم تنخفض يوم الأحد، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والغربية وأمطار خفيفة على عدة مناطق.

وذكرت الأرصاد أنه يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.