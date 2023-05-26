نتيجة امتحانات صفوف النقل بالقاهرة 2023 (الموعد وطرق المعرفة)

نتيجة امتحانات صفوف النقل بالقاهرة 2023
وذكرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن نتيجة امتحانات صفوف النقل بالقاهرة 2023 لهذه الصفوف ستكون متاحة، يوم غد السبت 27 مايو 2023 على التليفون الأرضى بالاتصال على رقم: 09000100
أو المحمول على رقم: 5757
وعلى هذا الرابط عبر التواصل المباشر: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
وأشارت إلى أن نتيجة امتحانات صفوف النقل بالقاهرة 2023 ستكون متاحة فى المدارس بداية من يوم الأحد المقبل 28 مايو 2023م.
وكان طلاب وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائى بالقاهرة وما يعادله، قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 – 2023، فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، كما أدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحانات خلال الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
نتيجة امتحانات صفوف النقل بالقاهرة 2023
وكانت امتحانات الصف الأول الإعدادى من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثانى الإعدادى فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.
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