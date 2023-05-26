طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أنه يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى أن الظواهر الجوية اليوم تتمثل فى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط؛ تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 33 21

6 أكتوبر 34 21

بنهـا 33 21

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 26 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

كاترين 31 13

الطور 36 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 37 26

الاسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 23

قنا 41 25

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 42 25