«الطاهرى» يبحث التعاون بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة وتلفزيون لبنان

جدة - نرمين السيد - بحث الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزير الإعلام اللبنانى زياد المكارى سبل التعاون بين تلفزيون لبنان وقطاع القنوات الاخبارية بالشركة المتحدة فى مجالات البث المشترك وتدريب الكوادر وتطوير البرامج.





وأكد أحمد الطاهرى اهتمام الشركة المتحدة بتعظيم أواصر التعاون الإعلامى مع مختلف الدول الشقيقة وخصوصا لبنان الحبيب لما له من مكانة خاصة لدى مصر، موجها التهنئة لوزير الإعلام على انطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربى. وأعرب وزير الإعلام اللبنانى عن احترامه الكبير ومحبته الصادقة لمصر وشعبها وقيادتها السياسية، مشيدا بتجربة مصر الإعلامية ومهنية القنوات الاخبارية فى الشركة المتحدة.

وقدم الطاهرى الدعوة لوفد من كوادر تليفزيون لبنان لزيارة قنوات "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز"، ورحب الوزير بهذه المبادرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية متمنيا دوام التوفيق والنجاح لكل العاملين بها والقائمين عليها.

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