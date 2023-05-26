وزير الرى يبحث مع بنك التنمية الإفريقى تعزيز التعاون فى الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية بيث دانفورد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال الموارد المائية، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الأفريقى للتنمية بشرم الشيخ.





وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء للتحديات الحالية التى تواجه قطاع المياه على المستوى الإفريقى والعالمى، والحاجة لتركيز الإهتمام على قطاع المياه وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال المياه، مؤكدا أن مصر ستعمل خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية للإرتقاء بأجندة المياه فى إفريقيا وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقى 2063 إفريقيا التى نريدها وخدمة مصالح الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون الفنى والبحثى فى مجالات إدارة المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه ومعالجتها.



وأشار لدور بنك التنمية الإفريقى فى توفير الدعم اللازم لخدمة التنمية بالدول الأفريقية فى مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

وتم خلال اللقاء التباحث حول قيام البنك الإفريقى للتنمية بتقديم الدعم الفنى للوزارة فى مجال تأهيل المنشآت المائية، وتطبيق نظم الادارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتحلية المياه للتوسع الزراعى وإنتاج الغذاء.

كما تم مناقشة الإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من البرنامج القومى للصرف، وإستعراض الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026) والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 500 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 293 ألف فدان.

الجدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتى تم نهوها فى عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 153 ألف فدان (تم نهو 120 ألف فدان منها، وجارى التنفيذ والطرح فى 40 ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 20 ألف فدان (تم نهو 15 ألف فدان منها، وجارى طرح 5 آلاف فدان) - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامى 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان (تم نهو 80 ألف فدان منها، وجارى التنفيذ والطرح فى 70 ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان).