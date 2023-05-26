صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بإزالة المعوقات أمام المستثمرين

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كل الفرص التى تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، مؤكدا إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة.





وقالت الصحيفة تحت عنوان السيسى للحكومة: إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين أن ذاك جاء فى مداخلة للرئيس السيسى أمس خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بمحافظة السويس.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى قال: "إنه إذا كانت التكلفة اللازمة لما تم فى المرحلة الأولى، بالإضافة الثلاث مراحل المتبقية لهذا المجمع تصل إلى 700 مليون دولار - وهو مبلغ ليس بقليل لكن سنستعيده خلال 3 أو 4 سنوات - وعلينا دراسة ما سيوفره الإنتاج من مبالغ كانت ستدفع فى الاستيراد بالإضافة إلى ما تحققه من عوائد تصدير" وإذا اكتفينا نقول دائما، من أين لنا العملة الصعبة اللازمة للاستثمار، فإننا لا نتقدم إلى الأمام وبالتالى فعلينا المضى قدما فى الاستثمار وضخ الأموال التى ستحقق عوائد كبيرة متمثلة فى الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من القوى العاملة".

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسى أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأيضا متاحة للاستثمار فى البورصة لمساعدة المواطنين على الاستثمار فى فرص لها عائد جيد مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد فرصة استثمار جيدة داخل مصر.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد الحرص على إزالة أى معوقات أمام الهيئة المصرية للثروة المعدنية أو أية مؤسسة أخرى، مشددا على ضرورة دراسة كل المخططات الخاصة بإنتاج الكوارتز التى تضمن إمكانية إنتاج المواد المستخدمة داخل مصر بدلا من استيرادها من الخارج.