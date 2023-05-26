الأمم المتحدة تكرم مصر ضمن الأكثر إسهاما فى حفظ السلام والأمن الدوليين

جدة - نرمين السيد - أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، اعتزازه بتكريم مصر فى إطار الاحتفال السنوى الذى نظمته اليوم الأمم المتحدة بنيويورك لتخليد دور حفظة السلام، تزامناً مع الذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام الأممية.





وأشار المندوب الدائم لمصر، إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص لمصر على دورها الأساسى وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام فى كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 30 ألف مصرى على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة فى عملية حفظ السلام بالكونغو 1960، وجاء الاحتفال والميدالية التى تلقتها مصر اليوم لتوفر فرصة لتجديد التزام مصر بمواصلة العطاء والإسهام فى المنظومة الأممية لحفظ السلام، امتداداً للتضحيات النبيلة التى قدمتها القوات العسكرية والشرطية المصرية وهم يؤدون واجبهم المشرف من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

وتعد مصر من مؤسسى المنظومة الأممية لحفظ السلام منذ أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، حيث تعتز مصر بكونها حالياً سادس أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحرصها الدائم على دعم المكونات العسكرية والشرطية والمدنية بتوفير أفضل الكوادر المصرية التى تساهم فى إعلاء السلام تحت راية الأمم المتحدة.

وتلقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والمستشار العسكرى بالبعثة العميد وليد نبيل التهانى على تكريم مصر، خلال الاحتفالية بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة ووكيل السكرتير العام لحفظ السلام ووكيل السكرتير العام للدعم العملياتى، والمندوبين الدائمين والمستشارين العسكريين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.