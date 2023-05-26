الرعاية الصحية: السيسى تبنى برنامجا لتأهيل القيادات المصرية بجامعة هارفارد

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، لحصوله على درجة الماجستير فى إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية "Master of Clinical Service Operation" من كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، والتى تعد من أعرق الجامعات العالمية.





وقدم المجلس أيضًا، التهنئة للدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وعدد من القيادات العليا بالهيئة، التى منحت درجة الماجستير من قِبل جامعة هارفارد فى عدد من التخصصات الصحية، منها "إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية، الجودة وسلامة المرضى، تقديم الخدمات الصحية والمنظور الدولى، البحوث الطبية الإكلينيكية".

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكى، عن امتنانه لدعم القيادة السياسية لإتاحة الفرص لتأهيل القيادات الشابة فى الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصبح الاهتمام بالاستثمار فى البشر وتنمية مهارات القيادة والابتكار فى مسار متوازى مع النهضة الشاملة للدولة المصرية، وتابع: أن التأهيل العلمى والأكاديمى يساعد على اتخاذ القرارات ومواكبة التطور العالمى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن التأهيل العلمى المستمر لكافة قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية هى عقيدة راسخة فى دستور عملها والتى تقودها دائمًا للتميز ومواكبة المعرفة على المستوى الدولى، مشيرًا إلى أن رسالة الماجستير الخاصة به ترتكز على إنشاء الأنظمة الصحية المبنية على القيمة "value-based healthcare"، كأحد عوامل النجاح لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحى الشامل، فى تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة، ورفع جودة الخدمات الطبية، وتحسين صحة المواطنين، وتعزيز الاستدامة.

وتابع السبكى: أنه لاسبيل أمامنا سوى تسليح كوادرنا بالعلم والمعرفة والتدريب بأرقى المؤسسات الدولية لاختصار الوقت لتحقيق التنمية المنشودة، منوهًا إلى أن الرئيس السيسى تبنى برنامجًا طموحًا لتأهيل القيادات الصحية المصرية الشابة بجامعة هارفارد منذ عامين، واليوم نجنى ثماره.



ولفت السبكى، إلى رؤية القيادة السياسة فى الحرص على الاستثمار فى العنصر البشرى القادر على القيادة والإدارة الناجحة للبنية التحتية العملاقة التى أنجزتها الدولة فى كافة القطاعات، مما يسهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.