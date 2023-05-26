رفع 5 آلاف حالة تعد وإشغال بحدائق الأهرام فى الجيزة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار الأسبوع بالقطاع بمناطق (ل، ح، ن، و، ص، ه‍) وشوارع الجيش والضغط العالى.





وأسفرت جهود حملات شرطة المرافق عن تحرير 40 محضرا لمحلات مخالفة، ورفع ومصادرة 5 آلاف حالة إشغال ضمت "كراسى وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين"، وتم رفع كل حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها. وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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