سفير مصر لدى بريطانيا يشارك فى مؤتمر «قمة صفر انبعاثات» بلندن

تناولت الكلمة التى ألقاها السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة نيابة عن وزير الخارجية، أهمية الانتقال العادل كأحد ركائز اتفاقية باريس للتغير المناخى وللحيلولة دون التعارض بين العمل المناخى وإدراك التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن برنامج الانتقال العادل هو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ، وجاء استجابة لمطالبات العديد من الأطراف الفاعلة فى مفاوضات تغير المناخ.
من ناحية أخرى، عكست الكلمة إيمان الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بضرورة استمرار الحوار بين كافة الأطراف الفاعلة للتوصل إلى أفضل السبل والممارسات للانتقال العادل، وهو ما يأتى فى إطاره هذا المؤتمر الذى ينعقد فى لندن بمشاركة القادة الماليين والاقتصاديين والقطاع الخاص من مختلف دول العالم للتعرف على سبل تمكين وإشراك مجتمع المال والأعمال المساعدة فى تمويل الانتقال العادل.
هذا، وشارك فى هذا الاجتماع رفيع المستوى كل من الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، والسفير محمد نصر، كبير المفاوضين المصريين بمؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ، فى فعاليات المؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن عقد هذا المؤتمر خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.
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