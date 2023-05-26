مستشار وزير الصحة: الخطاب الدينى له دور كبير فى التوعية بالقضية السكانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركة الدكتور عمرو حسن فى جلسات لجنة القضية السكانية، إحدى لجان المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، والتى عقدت أمس الخميس، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وقال مستشار وزير الصحة إن تغيير الموروثات المتعلقة بالقضية السكانية تعد "حرب وعى" تتطلب تكاتف جهود الجميع من وزارات ومجتمع مدنى ومواطنين وإعلام وخطاب دينى، مؤكدا أن الإعلام هو السلاح الأهم فى هذه المعركة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، نظرا لأنه يصل مباشرة لكل سيدة وأسرة مصرية.

وأكد ضرورة التوعية بأهمية ترك مدد زمنية بين الأطفال، بالإضافة لأهمية تصحيح الخطاب الدينى للأفكار الموروثة، مبينا أن القدرة المادية ليست معيارا لإنجاب الأطفال بل قدرة الأبوين على الاهتمام بأطفالهم بالقدر الكافى الذى ينتج أشخاص أسوياء.

وشدد على أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، على نحو غير مسبوق، مشيرا إلى أن دستور 2014 تضمن مادة خاصة بقضية الزيادة السكانية (المادة رقم 41).

وتابع أن الوزارة تركز بشدة على ملف التوعية بالقضية السكانية، مشددا على أن هذا الملف يعد من أهم أولويات وزارة الصحة فى الفترة الحالية، من خلال الاهتمام بالمدخل الحقوقى لصحة الأم والطفل.