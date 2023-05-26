3 يونيو.. 140 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغنى، استعداد جميع المعاهد لامتحانات الثانوية الأزهرية والتى من المقرر أن تبدأ يوم 3 يونيو المقبل، وتنتهى 12 يوليو المقبل.





وقال رئيس المعاهد الأزهرية فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن هناك استعدادات قصوى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أنه يؤدى الامتحانات ما يقرب من 140 ألف طالب وطالبة سيتم توزيعهم على ما يقرب من 600 لجنة موزعين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم تحديد 16 مركزا لتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية على أن تبدأ أعمال تصحيح الامتحانات عقب نهاية جميع الامتحانات، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة لحظية لكل اللجان الامتحانية كما سيتم توفير غرفة عمليات مركزية تتابع الامتحانات بشكل إلكترونى من خلال البث المباشر بالتنسيق مع القائمين على الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبدالغنى أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم فى المناطق فى مختلف المحافظات وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ومتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التى تواجه المناطق الأزهرية والتعامل معها بشكل فورى.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه سيتم رصد نتائج الامتحانات بشكل إلكترونى هذا العام لمنع أى تدخل فى دورة رصد النتائج، مؤكدا أهمية توفير الهدوء التام والجو المناسب لعملية التصحيح وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح عملية التصحيح على أكمل وجه.