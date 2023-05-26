علي معلول لاعب الجولة الـ 29 بالدوري المصري.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 مايو 2023 03:30 مساءً - اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على معلول لاعب الأهلي لجائزة لاعب الجولة بعد حصَوله على أعلى نسبة تصويت من الجماهير في سباق أفضل لاعب بالجولة 29 بالدورى المصري.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، اختباراً قوياً ببطولة الدورى المصرى عندما يلعب مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدورى.

ويسعى الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية من أجل تأمين قمة الدورى والمُضى قدماً فى رحلة استعادة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، كما يبحث الطلائع هو الآخر عن الفوز أو خطف نقطة على أقل تقدير فى رحلة الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

ويفقد الأهلى جهود 14 لاعباً فى مباراة الطلائع الليلة هم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد الشناوى وعلى لطفى وحمزة علاء وحسين الشحات ورأفت خليل للإصابة وعلى معلول ومروان عطية وبيرسى تاو وحمدى فتحى ومحمد هانى للراحة والتونسى محمد الضاوى للتواجد مع منتخب بلاده فى كأس العالم وأيمن أشرف لاسباب فنية.